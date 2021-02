De gemeente Breda geeft achthonderd Conference perenbomen weg aan inwoners om de stad groener te maken en insecten en vogels te helpen. De actie is een samenwerking van de gemeente, Stichting Urgenda en Meerbomen.nu

Inwoners mogen per adres één perenboom aanvragen. De laagstambomen groeien alleen in de volle grond, maar zijn wel geschikt voor een kleine stadstuin.

Inschrijven kan via de website van boerderij Wolfslaar in Breda. De boom wordt op zaterdag 27 februari of zaterdag 6 maart thuisbezorgd.