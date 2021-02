Op de Dr. Struyckenstraat in Breda is maandagavond een automobilist van de weg geraakt en tegen een lantaarnpaal gebotst. De auto kwam tot stilstand in de bosjes van een flat. De bestuurder raakte hierbij gewond en is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk vond rond 18.15 uur plaats. Hoe het kon gebeuren, is onduidelijk. Vermoedelijk speelde de gladheid een rol.

De weg is even gedeeltelijk afgesloten geweest. Een berger heeft de auto inmiddels weggetakeld.