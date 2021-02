Het busvervoer in West-Brabant is maandag, ondanks de winterse omstandigheden, weer op gang gekomen. Voor het grootste gedeelte is er weer sprake van een normale dienstregeling, zo meldt vervoerder Arriva.

Voor het busvervoer in Breda zijn pendeldiensten opgezet voor de lijnen 1, 5 en 7. Vanaf Roosendaal rijden ook alle bussen weer, maar stopt lijn 103 (richting Fijnaart) in Oud Gastel.

In Bergen op Zoom (uitzondering van lijn 327/328) en Oosterhout rijden de bussen weer volgens de dienstregeling.

Door de hevige weersomstandigheden werd het vervoer per bus zondag stopgezet in heel Brabant.