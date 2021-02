Een man uit Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij onder invloed van THC aan het rijden was. Daarnaast weigerde hij een bloedtest te doen.

De automobilist reed rond 1.00 uur op de Landbouwweg in Oosterhout toen agenten hem besloten te surveilleren vanwege de avondklok. De politie heeft een speekseltest afgenomen. Deze bleek positief te zijn op het gebruik van hennep.

Hierop werd de man meegenomen naar het bureau, waar een arts een bloedmonster zou afnemen. Omdat de man weigerde mee te werken, is zijn rijbewijs afgenomen. Hij heeft een rijverbod van 24 uur gekregen.