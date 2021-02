De Curio-onderwijsgroep en Avans Hogeschool in Breda gaan samenwerken op het gebied van gerobotiseerde stadslandbouw. Ze starten een project met een zogenoemde 'farmbot' in een kas van 300 vierkante meter. De robot zou mogelijk nieuwe inzichten brengen op het gebied van ziektes en onkruidbestrijding.

Aan het project doen deelnemers vanuit het vmbo, mbo en hbo van de onderwijsinstellingen mee. De farmbot zou te vergelijken zijn met een 3D-printer die de grond als het ware scant. Vervolgens kan het apparaat na een commando via de computer zaaien, sproeien en wieden.

Etiënne Goossens, robotexpert van Avans, hoopt dat de robot wellicht nieuwe inzichten biedt op het gebied van ziektes en onkruidbestrijding. Van de Europese Unie mag er namelijk steeds minder gewerkt worden met bestrijdingsmiddelen. Het naast elkaar plaatsen van diverse gewassen die verschillende soort insecten aantrekken of afstoten, kan mogelijk een oplossing bieden. "Verschillende planten kunnen elkaar beschermen door bepaalde insecten die ze aantrekken. Dat soort data gaan we collecteren met de farmbot."

Het mixen van gewassen is voor de meeste boeren nog geen optie vanwege de hoge investeringskosten. Volgens Goossens kan een robotboer daar mogelijk bij helpen. "De coronapandemie laat goed zien dat het belangrijk is om zelfvoorzienend te zijn en door dit apparaat hoef je niet zelf in de grond te wroeten."