Café Belgique in Breda is een actie gestart om kappers te steunen. Aankomende twee weekenden kunnen klanten bij de horecazaak een kapsalon bestellen, waarvan de helft van de opbrengst naar drie salons gaat: Loveisinyourhair aan de Ginnekenmarkt, Salon Bijdehand een paar deuren verder en Hair haarmode aan De Burcht.

Arlett Vanderheyden van Café Belgique vond het tijd voor wat positieve input en bedacht toen: 'Bestel een kapsalon, steun een kapsalon'. Sinds kort heeft hij kapsalon op de menukaart staan. "Toen ik dit gerecht een week geleden at, kwam ik op het idee: misschien kan ik met de verkoop van onze kapsalons, kapsalons in Breda helpen!"

Zijn doel is om honderd kapsalons per dag te verkopen. De actie is in het weekend van 5, 6 en 7 februari en 12, 13 en 14 februari. Bestellen kan door te bellen of te mailen. Vervolgens haal je je bestelling af bij het afhaalloket.