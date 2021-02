Het college van burgemeester en wethouders van Breda onderzoekt of het mogelijk is om bij de milieustraten aan Spinveld en Slingerweg in Breda met een tijdslot te gaan werken. Een tijdslot zou drukte moeten voorkomen.

Dat staat in een brief die het college aan SP-burgerraadslid Michel Verschuren heeft gestuurd. Verschuren had begin dit jaar vragen gesteld over de openstelling van de milieustations. Hij verwacht dat het daar drukker wordt, omdat het ophalen van grof vuil door de gemeente voortaan geld gaat kosten.

Storten bij een milieustation blijft gratis, maar dat betekent volgens Verschuren extra druk op de milieustations, waar nu al regelmatig lange rijen afvalstorters staan te wachten. De SP'er vindt daarom dat de twee milieustations vaker en tegelijkertijd open moeten.

Dat gaat niet gebeuren, laten burgemeester en wethouders weten. Er is elke dag van de week een milieustation open. Een verdergaande openstelling, zoals in het voorjaar van 2020, is "niet gewenst".

Bij het zien van lange wachtrijen kunnen bewoners ervoor kiezen om het grofvuil op een ander moment aan te bieden. De coronamaatregelen spelen bij dat besluit een belangrijke rol. Zo wil het college voorkomen dat er te veel mensen op en rond de milieustations aanwezig zijn. Bovendien leidt het virus ook tot een hoger ziekteverzuim.

Mogelijk betere bewegwijzering voor betere doorstroom

Het personeel van Afvalservice is ook niet zomaar te vervangen. Voor het werk op de milieustraat zijn speciale diploma's nodig.

Als alternatief denkt het stadsbestuur na over betere bewegwijzering, zodat de doorstroming er op vooruit gaat. "Tevens onderzoeken we of op de milieustations met een tijdslot kan worden gewerkt", aldus het college.

