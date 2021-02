Een veertigjarige man is woensdag met een kletsnat pak aangehouden aan de Tramsingel in Breda. De verdachte werd betrapt tijdens een inbraak in een studentenwoning en belandde tijdens zijn vluchtpoging door een nog onbekende oorzaak in de singel, meldt de politie donderdag.

Agenten kregen rond 17.30 uur een melding over de inbraak. Twee mannen probeerden hun slag te slaan in een studentenhuis. Een van hen stapte in een auto en vluchtte in de richting van de brandweerkazerne. De andere inbreker lag in het water. Hoe hij daar is terechtgekomen, is niet bekend.

Omstanders hebben ervoor gezorgd dat de man kon worden overgedragen aan de politie. Naar de tweede inbreker wordt nog gezocht.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en getuigen gehoord. De bewoonster van het studentenhuis heeft aangifte gedaan.