Wie regelmatig in de Stationslaan in Breda te vinden is, ziet direct dat er iets is veranderd. Een van de muurschilderingen van Blind Walls Gallery is verdwenen. De flamingo en de zwaan zijn nog te zien, maar de toekan is niet meer.

Blind Walls Gallery laat op Facebook weten: "Door renovatiewerkzaamheden in Linie-Zuid is het werk helaas verdwenen. Gelukkig kunnen we nog genieten van de zwaan en de flamingo."

Op dit moment wordt dat deel van Breda flink aangepakt. Tegenover de muurschilderingen is al een aantal nieuwbouwwoningen gekomen.

Onder de Facebook-post van Blind Walls Gallery geven Bredanaars vooral aan het jammer te vinden. Veel stadsgenoten zijn blij de toekan ooit gefotografeerd te hebben.