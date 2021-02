De noodverordening die werd ingesteld tijdens de rellen van vorige week, is zondagavond ingetrokken. De politie mag in bepaalde wijken in Breda niet langer zonder reden auto's controleren of mensen fouilleren.

Er waren volgens de gemeente Breda geen signalen meer dat er serieus gereld gaat worden in de wijken Hoge Vucht, Doornbos-linie, Centrum, Tuinzigt, Haagpoort en Haagse Beemden. Mede dankzij de meldingen die de politie kreeg, bleef het na zondag relatief rustig in de stad.

Burgemeester Paul Depla dankt de politie voor hun inzet. "Die medewerkers hebben zich hier avonden en nachtenlang voor ingezet." Volgens Depla blijven de agenten en de gemeente alert, maar zal een noodverordening niet langer nodig zijn. "Dat willen we alleen inzetten als de situatie echt dreigend is. Natuurlijk blijven we wel scherp op ontwikkelingen en houden we een vinger aan de pols."