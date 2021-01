Een 21-jarige man is zaterdagmiddag in Breda beroofd nadat hij een man probeerde te helpen. De dader lag op straat, totdat hij agressief het slachtoffer tegen de grond duwde. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer parkeerde rond 17.00 uur zijn bromfiets in de desbetreffende straat en zag bij een portiek een man op straat liggen. De behulpzame jongen vroeg of hij hulp nodig had, maar werd direct tegen de grond geduwd. De agressieve dader wist de telefoon van de man te pakken.

Het slachtoffer liet het er niet bij zitten en er ontstond een korte worsteling. De jongen had zijn telefoon weer terug, maar merkte direct dat zijn bromfietssleutels waren verdwenen. De dader was ondertussen verdwenen. Het slachtoffer belde direct de politie.

De politie kon snel na de melding een 31-jarige verdachte aanhouden die nog in de omgeving liep. De sleutels van de bromfiets zaten in zijn broekzak. Tijdens de rit naar het bureau bespuugde de dader een agent en riep dat hij corona had. Zowel het slachtoffer van de roofoverval als de agent hebben aangifte gedaan tegen de 31-jarige man. Hij zit nog vast.