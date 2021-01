Een fietser is zondagochtend gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat hij met een auto in botsing kwam op de kruising van de Koningin Emmalaan met de Ginnekenweg in Breda.

De mountainbiker is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De politie doet onderzoek.