Een man is vrijdag opgepakt, omdat hij een medebewoner van een complex aan het Grote Doornbos in Breda had bedreigd. Hij gebruikte daarbij een mes, zegt de politie.

Omdat de man gewapend was, is de politie met een hond en schild naar de portiek van de woning gelopen. Daar kon de man worden opgepakt. Uiteindelijk hoefde de hond niet in actie te komen.

Waarom de bewoner de bedreigingen uitte, is niet bekend. Wel is duidelijk dat de twee ruzie hadden met elkaar. De verdachte zit nog vast voor verder onderzoek.