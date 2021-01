Een 42-jarige man is vrijdagavond in Breda opgepakt, omdat er een zak drugs in zijn auto lag. De man viel op, omdat hij met een kapot achterlicht reed, zegt de politie. Ook bleek de Bredanaar onder invloed van drugs.

De auto werd vanwege het kapotte achterlicht rond 19.30 uur door de politie aan de kant gezet op de Terheijdensweg.

Toen agenten met de bestuurder in gesprek waren, zagen zij een joint en witte poeder in de auto liggen. Daarop werd de auto aan een nadere inspectie onderworpen. De agenten vonden een grote hoeveelheid verschillende soorten drugs.

Uit een speekseltest bleek dat de man onder invloed was van onder meer cocaïne en THC (werkzame stof in cannabis). Op het politiebureau is daarna bloed van de man afgenomen. Hij zit nog vast voor verder onderzoek. De drugs zijn in beslag genomen.