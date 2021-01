Breda krijgt er ongeveer tweehonderd huurappartementen bij op vier verschillende locaties in de stad. Het gaat om appartementen in het middenhuursegment in de Kangoeroestraat, Waregemstraat, Calandstraat en Meulenspie.

Het college van B en W wil in de periode tot 2022 achttienhonderd woningen voor mensen met een inkomen tussen de 36.000 en 45.000 euro laten bouwen dan wel in de harde planning hebben. Het gaat om gemeentegrond in Heusdenhout, Wisselaar, Geeren Zuid en Teteringen. De drie eerstgenoemde locaties zijn voormalige schoollocaties van Breedsaam. Omdat de onderwijsfunctie daar is vervallen, gaat het vastgoed volgens een eerdere afspraak over naar de gemeente.

De vierde locatie is het perceel naast scholengemeenschap Curio aan de Meulenspie. De grond is eigendom van de gemeente Breda en heeft in het verleden de bestemming kantoren gekregen. Vanwege marktomstandigheden is de locatie nog niet ontwikkeld. Om meer woningbouw mogelijk te maken, is het voornemen om de bestemming te wijzigen van kantoren naar woningbouw in het middenhuursegment.

Voor de vier locaties is een ruimtelijke verkenning uitgevoerd om de mogelijkheden te bepalen om hier woningen te bouwen. Bewoners in de omgeving van de Calandstraat, Waregemstraat en Meulenspie zijn uitgenodigd voor een webinar begin februari 2021, waarin de verkenning wordt toegelicht en bewoners hun reactie kunnen geven. Voor de locaties is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De bestemmingsplanprocedure start naar verwachting in de tweede helft van 2021.