Burgemeester Paul Depla van Breda sprak donderdagavond in de digitale raadsvergadering zijn waardering uit voor de hulpdiensten die de afgelopen dagen klaarstonden om de stad te beschermen tegen relschoppers. Ook bedankte hij burgers, ondernemers en organisaties met name in de wijk Tuinzigt die opstonden tegen geweld.

Een groep van zeventig relschoppers zorgden zondagavond en -nacht voor veel overlast in de omgeving van de Meidoornstraat. Er werd met stenen gegooid en ruiten werden ruiten ingeslagen. Naar aanleiding hiervan kondigde de burgmeester een noodbevel af voor delen van de wijk.

In de dagen daaropvolgend gold een noodverordening voor een aantal wijken in de stad. Toch was de burgmeester er ook zeer over te spreken dat zoveel mensen zich aan de regels houden van de avondklok. Depla laat weten dat hij het tegengeluid waardeert dat de stad heeft laten horen: "Samen staan we op als mooi Breda".

De snelrechter legde woensdag een celstraf op van vier maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, voor een 35-jarige man uit Bavel wegens opruiing en het aansporen tot geweld. Zijn oproep op sociale media mondde zondagavond uit in rellen in Tuinzigt.