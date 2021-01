Het platform Breda Maakt Mij Blij is een hulpactie begonnen om te voorkomen dat de tulpen van boer Jos in de container eindigen. De bloemen kunnen gedoneerd worden aan zorgmedewerkers.

"De lockdown zorgt voor veel onzekerheid bij ondernemers", aldus Thibaud van der Steen, een van de initiatiefnemers van Breda Maakt Mij Blij. Zo kan tulpenteler Jos op dit moment wel wat steun gebruiken. "Om de groei van zijn tulpen te vertragen heeft hij de temperatuur in de kassen al lager gezet, maar hulp is welkom."

Daarom komt Breda Maakt Mij Blij in actie en vraagt aan haar 6.000 volgers om bloemen te kopen en eventueel een bos te doneren aan zorgpersoneel. Van der Steen: "Met onze eerdere reddingsactie voor de Vierdaagse-gladiolen was het mogelijk een bos te doneren aan ouderen. Dat was een groot succes. Daarom willen we nu de bloemetjes buiten zetten voor de zorgsector. Die hebben dat wel verdiend."

Tulpen bestellen kan via: www.bredamaaktmijblij.nl. Het ophaalmoment is zaterdag 6 februari van 10.00 tot 13.00 uur bij Brouwerij Frontaal aan de Liniestraat 31 in Breda.