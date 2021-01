De brandweer is woensdagavond met twee blusvoertuigen en een hoogwerker uitgerukt voor een brand in een appartementencomplex aan de Zaart in Breda.

In de benedenwoning zou een matras vlam hebben gevat. Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. In de bewuste woning was op dat moment niemand aanwezig. De andere woningen - het complex heeft vier woonlagen - werden ontruimd.

Binnen korte tijd had de brandweer de brand, die om 19.45 uur uitbrak, onder controle. De woning is later geventileerd en gecontroleerd. Er zijn geen slachtoffers gevallen.