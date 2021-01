De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag een 23-jarige man uit de omgeving van Breda aangehouden in een witwasonderzoek. Hij zit in volledige beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

In het onderzoek doorzocht de FIOD in totaal acht panden. "Het gaat om zeven panden in de Randstad en eentje in de omgeving van Breda", laat een woordvoerder van de FIOD weten.

Er is 60.000 euro contant geld, auto's, telefoons, computers en administratie in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op onroerend goed.