Ziekenhuizen in West-Brabant hebben sinds maandag in verband met mogelijke rellen extra veiligheidsmaatregelen genomen. Die bestaat voornamelijk uit meer bewaking en nauw contact met de politie.

De ziekenhuizen Amphia en Bravis hebben vooral voor de avonden wat extra mensen ingezet bij de hoofdingang en de spoedeisende hulp waar patiënten en bezoekers zich moeten melden. Rondom de gebouwen in Breda, Oosterhout, Roosendaal en Bergen op Zoom wordt continue gepatrouilleerd.

"En we hebben een extra lijntje met de politie om de boel te monitoren", zegt een woordvoerder van Amphia dinsdagavond. "Maar de maatregelen beperken zich tot het inzetten van meer mensen. Verder is alles gewoon als altijd en hopen we dat iedereen zijn verstand gebruikt."

De GGD West-Brabant laat het hoofdkantoor en de coronatestlocaties in Breda, Raamsdonksveer, Etten-Leur, Roosendaal en Bergen op Zoom uit voorzorg permanent in de gaten houden door beveiligingsmensen. Daarnaast is er continu nauw contact met de politie.