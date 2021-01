De politie was dinsdagavond massaal op de been in het centrum van Breda, omdat NAC-supporters van Vak G zich op de Grote Markt hadden verzameld. Naar eigen zeggen wilden de supporters "hun stad tegen relschoppers beschermen".

De NAC-supporters kregen eerder via verschillende kanalen te horen dat er mogelijk een protest in het centrum van Breda zou komen dat zou kunnen leiden tot rellen.

De supporters deden een oproep om naar de Grote Markt te komen en zich gewoon te kleden. "Geen zwarte kleding, geen mondkapje als het niet nodig is, geen capuchon of bivakmuts. Zo kan iedereen gemakkelijk zien wie er voor de goede zaak strijdt en wie niet. Wij zijn voor protesten, maar tegen elke vorm van niet-noodzakelijk geweld. Plunderingen of vernielingen worden niet geaccepteerd."

Ook op de Havermarkt verzamelden zich mensen. Rond 19.45 uur was de rust weer teruggekeerd op de Grote Markt. Uit angst voor de rellen timmerden ondernemers in het centrum van Breda overdag al winkelpanden dicht.

De noodverordening die maandagmiddag werd afgekondigd is ook dinsdag nog van kracht. Burgemeester Paul Depla kondigde maandag vanaf 17.00 uur een noodverordening af voor delen van Breda. Aanleiding is dat na de eerdere rellen zondagavond in de wijk Tuinzigt, een groep mensen elkaar opnieuw oproept om te gaan rellen, aldus de gemeente maandag in een persbericht.