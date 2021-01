Een politieauto met daarin een agressieve arrestant is dinsdagmorgen tegen een andere auto gebotst op de Backer en Ruebweg in Breda. De agent op de bijrijdersstoel raakte daarbij gewond.

De politiewagen was rond 9.00 uur onderweg met een verdachte, een 41-jarige vrouw uit Litouwen. Zij verzette zich tijdens de rit hevig. De agent op de bijrijdersstoel probeerde haar in bedwang te houden, maar in de bocht met de Charles Stulemeijerweg ging het mes. De politieauto raakte een tegemoetkomende auto.

Een andere agent kwam ter plaatse om het ongeluk af te handelen, zodat de arrestant alsnog naar het vlakbij gelegen cellencomplex kon worden gebracht. De gewonde agent is in het ziekenhuis nagekeken.

De vrouw was opgepakt op verdenking van huisvredebreuk. Een beveiliger van een recreatiepark in Oosterhout had de vrouw samen met een 34-jarige man uit Litouwen slapend aangetroffen op de vloer van een huisje. Het tweetal reageerde agressief op de beveiliger en wilde het huisje niet verlaten. Daarop werd het tweetal door de politie aangehouden.