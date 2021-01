Vier jongeren zijn maandag in de Moerwijk en de Lage Brugstraat aangehouden voor het niet naleven van de noodverordening. De noodverordening is vanaf 25 januari van kracht.

De politie meldde maandag dat er drie verdachten aangehouden waren. Het gaat om vier jongens tussen de leeftijd van zestien en achttien jaar. Drie van de jongens komen uit Breda en een zeventienjarige jongen komt uit Zevenbergen. De verdachten zitten momenteel nog vast en worden verhoord.

De politie hield de bewuste wijken Centrum, Hoge Vucht, Doornbos-Linie, Tuinzigt, Haagpoort en Haagse Beemden maandag in de gaten omdat het zondagavond uit de hand liep in de wijk Tuinzigt. Een groep van zeventig relschoppers hebben toen de openbare orde verstoord en vernielingen aangebracht. De politie kwam eerder ook in actie in Hoge Vucht toen daar werd opgeroepen om te gaan demonstreren op een parkeerterrein bij het winkelcentrum.