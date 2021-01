De gevel van een hoekwoning aan de Minckelersstraat in Breda is maandag aan het begin van de avond deels ingestort. Een berg stenen ligt op de grond.

Het is onbekend hoe de gevel kon instorten. De bewoners zouden zijn geschrokken van de herrie. Toen zij buitenkwamen zagen ze de stenen liggen.

De brandweer is aanwezig om de boel veilig te stellen. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen.