De provincie Noord-Brabant betaalt mee aan de aanschaf van het CSM-terrein in Breda. De Provinciale Staten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag besloten dat het "een te mooie kans is om te laten liggen". Dat betekent dat het koopcontract ter waarde van 21,9 miljoen euro kan worden ondertekend.

De Bredase gemeenteraad had eind vorig jaar al besloten om de helft van de aankoopsom voor zijn rekening te nemen. Maar de koop kan pas worden gesloten wanneer ook de Provinciale Staten akkoord gaan met hun bijdrage.

Dat leek vlak voor Kerstmis een formaliteit, maar dat was het niet. Een deel van de Brabantse volksvertegenwoordiging voelde zich toen overvallen en slecht geïnformeerd en vroeg meer bedenktijd.

Daarmee kwam de deadline van 31 januari, de dag dat de overeenkomst met grondeigenaar Corbion getekend moet zijn, gevaarlijk dichtbij. Uiteindelijk zijn de Provinciale Staten toch overstag gegaan.

Scepsis over kosten sanering en discussie over toekomstplannen

Dit ging niet zonder kritiek, want diverse oppositiefracties voelen zich nog steeds opgejaagd naar een besluit, terwijl de informatievoorziening als ondermaats werd veroordeeld. Ook is er scepsis over de grote kosten die de sanering van de grond met zich meebrengt.

Net als de raad van Breda gingen ook de Staten los op de vraag wat er in de toekomst met het terrein moet gebeuren. Vooral het aantal sociale woningen dat verrijst, leidt nu tot discussie.

De vergadering ging door tot laat in de avond. Uiteindelijk was er toch een meerderheid voor de Brabantse miljoenenbijdrage aan het project. De fracties van 50PLUS, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen het voorstel.