Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag van de weg geraakt op de Stationslaan in Breda. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder verdwenen.

De auto reed mogelijk eerst een boom uit de grond en kwam daarna tot stilstand op het fietspad. De auto raakte flink beschadigd en moest worden weggesleept.

De politie onderzoekt de zaak.