Een vrouw en een man zijn vrijdagochtend aangehouden omdat ze in het bezit waren van een gestolen auto. Eén verdachte is aangehouden in de auto. De partner van de verdachte is later op de A27 aangehouden, waar hij onder invloed van drugs aan het fietsen was.

De vrouw uit Breda werd vrijdag rond 1.22 uur aangehouden op het Gijzenveld omdat de auto van de vrouw als gestolen gesignaleerd stond. De verdachte verklaarde dat ze in de auto gezeten had met haar vriend.

De vriend, een 29-jarige man uit Breda, werd enkele uren later fietsend op de A27 aangetroffen. Ook bleek de man onder invloed van drugs te zijn.

De verdachten zijn opgepakt en de auto is in beslag genomen.