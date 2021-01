Indianenkostuums, eskimo's, zigeuners: slechts een paar van de vele carnavalskostuums die volgens 'Breda Kan Het' niet oké zijn. De groep, onderdeel van Kick Out Zwarte Piet (KOZP), voert samen met andere Brabantse en Limburgse afdelingen actie tegen racistische kostuums.

Carnaval begint over enkele weken. Volgens Breda Kan Het zijn veel kostuums niet meer van deze tijd. Volgens de groep is dit een volksfeest bij uitstek, waar veel Brabanders en Limburgers het hele jaa naar uitkijken. Volgens de organisatie is het tegenwoordig gebruikelijk om de spot te drijven met alles en iedereen. "



"Een feest waarin racisme, seksisme en transgenderhaat wordt toegejuicht en culturen en identiteiten volop worden toegeëigend", geeft de organisatie aan", aldus Breda Kan Het. "Dit draagt bij aan het in stand houden van vooroordelen en stereotype beelden over culturen, identiteiten en bevolkingsgroepen en daarbij onderdrukking en racisme."



De groep voert naar eigen zeggen coronaproof actie en roept feestwinkels, carnavalsverenigingen, scholen en burgers op om zich uit te spreken, om te kiezen voor kostuums die groepen niet belachelijk te maken.