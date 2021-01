Rijkswaterstaat gaat eind deze maand onderhoud uitvoeren aan de A58 tussen de knooppunten Princeville in Breda en De Stok in Roosendaal. Weggebruikers dienen volgens Rijkswaterstaat rekening te houden met een extra reistijd die kan oplopen tot dertig minuten.

De A58 is tussen De Stok en afrit 22 (Zegge) in de richting Breda afgesloten van vrijdag 22 januari 22.00 uur tot maandag 25 januari 5.00 uur.

Daarna is de snelweg A58 tussen de knooppunten Princeville en De Stok in de richting van Bergen op Zoom afgesloten van vrijdag 29 januari 22.00 uur tot maandag 1 februari 5.00 uur. Tijdens het werk zijn de tussenliggende op- en afritten ook afgesloten en de eventuele parkeergelegenheden.

In het eerste weekend wordt het verkeer van Roosendaal richting Breda omgeleid via de A17 en de A16. In het tweede weekend moet het verkeer op de A16 dat naar Roosendaal wil op knooppunt Klaverpolder bij Moerdijk de A17 pakken.

Rijkswaterstaat zegt dat de klus bij slecht weer niet door kan gaan en naar een later tijdstip wordt doorgeschoven.