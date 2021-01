Het aantal meldingen over treinstoringen in de regio Breda is vorig jaar flink afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat alleen al op het station van Breda om een afname van 29,6 procent, blijkt dinsdag uit cijfers van LocalFocus en storinginformatiesite Rijdendetreinen.nl.

Op het station van Breda werden, mede door de coronacrisis, vorig jaar 137 minder incidenten gemeld ten opzichte van een jaar daarvoor (326 om 463). Ook op station Etten-Leur, station Lage Zwaluwe en Oudenbosch ondervond de reiziger minder hinder.

Tussen maart en begin juni werd er gebruik gemaakt van een aparte dienstregeling, waardoor er minder treinen reden. Op alle trajecten reden sprinters en een paar intercitytreinen slechts twee keer per uur. Mogelijk gingen daarom minder treinen stuk. Het aantal wissel- en seinstoringen nam eveneens flink af.

Het aantal storingen met logistieke beperkingen kwamen juist in 2020 meer voor, omdat in het begin van de coronacrisis een aantal grote spitstreinen niet reed. Dit zorgde voor een piek aan storingen. Op station Roosendaal nam het aantal storingen met 4,8 procent toe. Ook op station Bergen op Zoom en op station Zevenbergen nam het aantal storingen wat toe.

Het aantal treinreizigers nam in 2020 flink af. Zo reisde in 2019 nog 1,3 miljoen mensen met een NS-trein. Vorig jaar waren er gemiddeld 580.000 mensen dagelijks op de been. De NS verwacht een daling van 45 procent van het aantal reizigers voor heel 2020.