Het coronavirus heeft in Breda tot en met vorige week 142 inwoners het leven gekost. Sinds het begin van de crisis is er bij 9.465 Bredanaars een besmetting met het virus geconstateerd. Intussen denken scholen na over een ontmoedigingsbeleid om de vraag naar kindernoodopvang te beperken.

Dat blijkt maandag uit de laatste coronacijfers van het college van burgemeester en wethouders. Het college constateert dat het aantal besmettingen onder bewoners en medewerkers van verpleeghuizen "gelukkig beperkt" is gebleven.

De continuïteit van de zorg is nu nergens in het geding, ook al zijn er uitbraken gemeld bij onder meer woon-zorgcentrum Surplus/Elisabeth en in de wijk Ruitersbos. Het ziekteverzuim onder medewerkers van zorginstellingen is weliswaar "iets hoger dan normaal", maar het werk kan nog steeds worden gedaan, met dank aan onder meer extra ondersteuning van horecapersoneel.

Het onderwijs wordt zwaarder getroffen. Daar worden intussen driedubbele diensten gedraaid. Tot nu toe is er in de kinderopvang nog voldoende capaciteit, maar de vraag is hoe lang nog. "Ouders houden het niet langer vol en kopen extra opvang in", zo laat het college weten.

Die aanzwellende vraag naar noodopvang is voor scholen reden om een ontmoedigingsbeleid te overwegen. "Dat is om het met elkaar te kunnen volhouden en continuïteit te bieden aan gezinnen die het echt nodig hebben. En zeker ook om kwetsbare kinderen een plek te kunnen blijven bieden", aldus het college.

Het groeiende aantal ondernemers dat meldt dat ze een einde aan hun bedrijf willen maken omdat ze het financieel niet meer trekken, ziet het college ook als verontrustend nieuws. "Dat zijn schrijnende gevallen die de impact van corona op de economie bloot leggen." Of en hoe snel deze trend zich voortzet, is nog niet duidelijk.