K'NEX-opa Anton (78) krijgt vrijdag een nieuw reuzenrad van presentatrice Sylvana IJsselmuiden. Daarnaast is er een groot bedrag voor hem ingezameld. Het reuzenrad bestaande uit 10.000 stukjes K'NEX werd in de nacht van zaterdag op zondag uit het appartement van Anton gestolen.

De onlinebekendheid en presentatrice las het verhaal van de diefstal uit Antons appartement. Hij had er jaren over gedaan om alle stukjes K'NEX te verzamelen om het bouwwerk, waarvan hij alleen een instructieboekje had, te bouwen.

Sylvana vroeg op sociale media om hulp en die kreeg ze: "Het was een hoop geregel, zeker als je je bedenkt dat de onderdelen uit Amerika komen, maar zo fijn om te zien hoe lief jullie allemaal hebben geholpen", schrijft ze op Instagram.

Anton weet nog van niks, zo laat zijn neefje Sam weten. Hij heeft de woordvoering van de familie op zich genomen, nadat ze de afgelopen dagen "plat werden gebeld" door mensen die wilden helpen.