Twee 27-jarige mannen zijn woensdagavond aangehouden in Breda, omdat er een wapen in hun auto lag. Uit politieonderzoek is inmiddels gebleken dat het gaat om een alarmpistool. De verdachten zitten nog vast.

De auto werd rond 18.35 uur gecontroleerd door surveillerende agenten aan de Kalshoven in Breda.

Zij zagen een op een vuurwapen lijkend voorwerp liggen en hielden het tweetal aan. Een van de verdachten droeg volgens de politie ook een mes bij zich.

Het alarmpistool en het mes zijn in beslag genomen.