Magneetvissers hebben donderdagmiddag een brisantgranaat gevonden in de Michiel de Ruyterstraat in Breda. Het explosief is later op de dag tot ontploffing gebracht bij de Galderse Meren.

De politie schakelde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in om de granaat te laten onderzoeken. Medewerkers kwamen tot de conclusie dat het exemplaar mogelijk in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt.

De EOD heeft de granaat tot ontploffing gebracht bij de Galderse Meren. Na de ontploffing zijn de resten van de granaat uit het zand gehaald.