De brandweer in Breda heeft een video gemaakt tijdens Oud en Nieuw. In de film zijn in totaal negentien branden vastgelegd. Het gaat daarbij om diverse autobranden, containerbrandjes en aangebrande oliebollen.

De film is woensdag vanaf 17.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van de brandweer Midden- en West-Brabant.

"We hebben op YouTube 15.000 volgers en krijgen altijd heel veel vragen over technische details, maar ook over hoe je als brandweerman Oud en Nieuw beleeft", zegt woordvoerder Saijah van Gurp.

"Daarom hebben we er nu voor het eerst een vlog van gemaakt. Het is een film van een half uur met een samenvatting van de dienst tijdens Oud en Nieuw met negentien uitrukken. We laten ook zien hoe de sfeer op de brandweerkazerne is op zo'n avond."

Van Gurp: "Het was voor ons een bijzondere Oud en Nieuw vanwege de coronacrisis, maar ook door het vuurwerkverbod. Dat was voor de brandweer best wel spannend, omdat we niet wisten of de mensen misschien helemaal los zouden gaan. We laten nu voor het eerst zien hoe wij Oudjaar beleven."