Twee auto's zijn dinsdagavond met elkaar in botsing gekomen op de A16 bij Breda. De weg tussen Breda en Antwerpen was ter hoogte van afslag Rijsbergen tijdelijk afgesloten.

Het ongeluk gebeurde rond 20.30 uur. Een voertuig sloeg om en kwam op de zijkant terecht. De toedracht van het ongeluk is onduidelijk. Het is eveneens onbekend of er gewonden zijn gevallen.

De politie doet onderzoek.