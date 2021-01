Een 28-jarige man uit Terheijden is maandagavond opgepakt nadat hij een vrouw in het gezicht had geslagen in Breda. Waarom hij de vrouw sloeg, is nog onbekend.

De politie kreeg rond 18.00 uur de melding dat er iemand geslagen zou zijn op de Hoogweg. Het vrouwelijke slachtoffer werd daar aangesproken door de verdachte waarop zij zou zijn geslagen. Een omstander schakelde de politie in.

Na onderzoek van de politie kwam de verdachte in beeld. Vier uur na het incident werd hij aangehouden op de Willemstraat in Breda. De man uit Terheijden zit voorlopig vast en wordt verhoord.