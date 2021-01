Een 22-jarige Ghanees is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt in Breda omdat hij onder meer twee vuurwapens bij zich droeg.

De man trok de aandacht van de politie omdat hij in zijn auto, met hoge snelheid, over de Tramsingel in Breda reed. Hij parkeerde zijn auto vervolgens op een invalidenparkeerplaats in de Nijverheidssingel, waarna agenten de man controleerden. Hij kon zich niet identificeren en gaf in eerste instantie een valse naam op.

De man is aangehouden op grond van de Wet Wapens en Munitie, omdat in zijn auto vuurwapenpatronen lagen. Daarnaast troffen de agenten twee vuurwapens aan in de auto. Die zijn in beslag genomen.

Op het bureau is vastgesteld wie de verdachte is. Daarna is hij in de cel gezet. Hij wordt zondag verhoord.