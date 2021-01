Een 48-jarige man uit Breda die ervan wordt verdacht een medewerker van een fastfoodrestaurant op het station van Breda te hebben bedreigd, is vrijdagmiddag aangehouden. Dat meldt de politie.

Het incident vond rond 17.00 uur plaats. Het begon met de bedreiging van een medewerker van het restaurant, later zou hij ook mensen van NS Service en Veiligheid hebben bedreigd toen die hem uit de zaak wilden verwijderen.

Zelfs tijdens de rit naar het politiebureau en daarna in het arrestantencomplex bleef de verdachte zich opstandig gedragen. Hij is in de cel gezet en zit vast voor nader onderzoek.