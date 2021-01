Scholen mogen verkouden kinderen niet weigeren bij de noodopvang. Dat laat het ministerie van Onderwijs weten in reactie op het nieuwe snottebellenbeleid in Breda, zo meldt de NOS.

Vanwege de Britse variant van corona zijn kinderen met verkoudheidsklachten daar niet meer welkom op de 28 scholen van onderwijsorganisatie INOS in Breda. De Britse coronavariant is besmettelijker.

"We kennen nog niet alle details van deze specifieke situatie, maar de richtlijn van het RIVM is helder", reageert een woordvoerder van het ministerie tegen de NOS. "Kinderen met alleen lichte verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang op school. Als ze daarnaast moeten hoesten, koorts krijgen of benauwd worden, moeten ze zich laten testen en thuisblijven."