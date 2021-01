De 41-jarige Fransman die augustus vorig jaar bij een achtervolging op de A16 bij Breda met een politieauto in botsing kwam, moet in de gevangenis moet blijven. Dat heeft de rechtbank besloten.

De agenten die bij het ongeluk betrokken waren, verklaarden dat de man op hen inreed.

Ook een agent in een nabijgelegen auto beweert dat het voertuig van de Fransman tegen de politieauto botste. Zijn bijrijder had het incident alleen via de portofoon gehoord. De officier van justitie verwijt de man poging tot doodslag.

De verdachte zelf ontkent dat hij op de politieauto inreed. De Fransman beweert dat de agenten tegen zijn auto inreden. De man gaf aan dat de schade aan zijn auto onderzocht zou moeten worden, omdat dit de juistheid van zijn verhaal zou kunnen aantonen.

Volgens de officier van justitie wilde de verdachte iets, vermoedelijk drugs, uit zijn autoraam gooien. "Het is duidelijk dat hij de agenten daarom kwijt wilde", aldus de officier van justitie.

De verdachte zegt dat het slechts een tas met kleding was. Hij gooide deze weg over de grens in België. Met hulp van Belgische collega's kon de Nederlandse politie de man in België arresteren.

De advocaat van de verdachte vroeg om de vrijlating van de man, maar de rechter besloot dat hij tot 1 april vast blijft. Op die dag wordt de zaak inhoudelijk behandeld.