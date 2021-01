Een 44-jarige vrachtwagenchauffeur uit Helmond is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden op de A16 bij Breda. De man was onder invloed van harddrugs.

De man werd rond 4.30 uur aangehouden. Bij een politiecontrole naar aanleiding van automatische kentekenplaatherkenning werd bij de chauffeur een speekseltest afgenomen.

Ook heeft een arts bloed afgenomen om het drugsgehalte bij de man vast te stellen.