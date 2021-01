Een auto is in de nacht van dinsdag op woensdag op zijn kop beland op de Terheijdenseweg in Breda. Niemand raakte gewond.

De automobilist kon zelf uit de auto stappen. Hij werd ter plaatse door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar bleek geen verwondingen te hebben.

De auto is weer op zijn wielen gezet en afgevoerd door een bergingsbedrijf. Bij het ongeluk werd onder meer ook een bestelbus geraakt. Deze liep schade op.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.