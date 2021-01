Burgemeester Paul Depla van Breda gaat geen speciaal beleid ontwikkelen voor het blussen van brandende elektrische auto's. Dat staat in een brief die Depla maandag aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

In het afgelopen voorjaar ontstond er in Breda enige onrust nadat bleek dat een in brand gevlogen elektrische auto pas na vier dagen kon worden geblust. Voor de raadsleden Caspar Rutten (CDA) en Peter Vissers (Breda Beslist) was dat het moment om Depla te vragen om een onderzoek op te zetten naar de gevaren van dit soort auto's in parkings. Ook wilden ze weten of er genoeg reden is om het bestaande beleid aan te passen.

Dat is niet het geval, zo laat de burgemeester weten na overleg met onder meer de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Depla bevestigt weliswaar dat elektrische auto's extra risico's met zich meebrengen en dat het bestrijden van een brand in een parkeergarage altijd lastig is, maar toch beperkt hij zich voorlopig tot het houden van toezicht op de bestaande regels.

Die gaan uit van de best beschikbare techniek om alle mogelijke branden in parkeergarages te bestrijden. Bovendien heeft het Instituut Fysieke Veiligheid afgelopen zomer een aantal aandachtspunten op een rij gezet over de combinatie elektrische auto en parkeergarage. Die kunnen volgens Depla ook bijdragen aan een goed gesprek over de brandveiligheid van parkeergarages.

"Dat betekent uiteraard niet dat gemeente en brandweer stilzitten", schrijft Depla. Samen met de brandweer drukt hij de beheerders van parkings op het hart dat sprinklerinstallaties de meest effectieve manier zijn om branden - ook die in elektrische auto's - te blussen.