Een auto is in de nacht van zondag op maandag in brand gevlogen aan de Achterom in Breda.

Het voertuig raakte daarbij zwaar beschadigd en de voorzijde van de auto is volledig afgebrand.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Bredase politie doet onderzoek naar de mogelijke brandstichting en is op zoek naar getuigen.