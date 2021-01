Drie brandweervoertuigen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag ter plaatse gekomen bij een brand in een woning aan de Hillen in Terheijden.

De brandweer was uiteindelijk lang bezig om de brand onder controle te krijgen. Tijdens de bluswerkzaamheden was de straat afgesloten voor verkeer.

De brand zorgde voor flink wat schade. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is.