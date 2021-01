Een vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag beroofd van haar handtas voor de deur van haar woning aan de Prins Hendrikstraat in Breda.

De overval vond rond 1.15 uur plaats. De dader ging er te voet vandoor.

Agenten zijn enige tijd in de buurt op zoek geweest naar de dader. Het gaat volgens de politie om een getinte man van ongeveer 1,90 meter.