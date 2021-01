De brandweer in Breda moest rond de jaarwisseling uitrukken voor diverse branden. Zo gingen enkele auto's en containers in vlammen op.

Zo ging een auto aan de Ruitersboslaan verloren. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat het voertuig grote schade opliep.

Ook aan de Merodelaan was een auto in brand gevlogen. De oorzaak van de brand is vermoedelijk vuurwerk. De auto ging in vlammen op.

Op de kruising van de Haagweg met de Tramsingel stonden twee containers in brand. De politie zette de kruising af.