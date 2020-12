De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben alle bankjes op station Breda uit voorzorg weggehaald, meldt een woordvoerder.

"Een van de redenen dat we de bankjes hebben weggehaald, is uit voorzorg: We willen geen overlast op het station. Niet dat dit nu het geval is, maar de lockdown kan ervoor zorgen dat jongeren komen hangen, omdat er niet veel te doen is in de stad."

De andere reden heeft ook te maken met de lockdown. "Het is toegestaan om iets te eten of drinken af te halen, maar het is niet de bedoeling om dit zittend te nuttigen. Het is een grijs gebied, maar we willen dit niet bevorderen. De bankjes komen terug als de situatie dit toelaat, bijvoorbeeld als de lockdown opgeheven is."

Breda is niet het enige station waar de bankjes zijn weggehaald. "In Tilburg zijn ze bijvoorbeeld ook weg", zegt de woordvoerder.