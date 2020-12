Al kan niemand er fysiek bij aanwezig zijn, toch is er op 1 januari in Breda in de Grote Kerk een bijzonder nieuwjaarsconcert met muziek van het wereldberoemde zangensemble Cappella Pratensis.

Het concert maakt deel uit van Winterlicht Breda en is vanaf 17.00 uur wereldwijd digitaal gratis bij te wonen via een livestream.

Aftrap is aan burgemeester Paul Depla. Terwijl mooie beelden worden vertoond van Breda, spreekt hij een nieuwjaarswens uit. Als directeur Marieke Wiegel van de Grote Kerk vervolgens een welkomstwoord heeft uitgesproken, begint het concert.

Ode aan Frans-Vlaamse componist Josquin Desprez

Het meerstemmige ensemble Cappella Pratensis brengt, onder leiding van zanger en dirigent Stratton Bull een ode aan Frans-Vlaamse componist Josquin Desprez (1450-1521). Daarmee wordt meteen het internationale herdenkingsjaar voor zijn vijfhonderdste sterfdag ingeluid.

Desprez staat te boek als misschien wel de grootste componist uit de Renaissance. Aardig detail is, dat toen hij werkte aan zijn composities, in het Breda van Hendrik III de laatste hand werd gelegd aan de bouw van de Grote Kerk.

Het concert is te volgen via www.grotekerkbreda.nl/livestream